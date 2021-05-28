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Ryanair требует установить личности сошедших в Минске. Появились подробности угона

Политика
11:39, 28 мая 2021

Ryanair требует установить личности сошедших в Минске. Появились подробности угона
Майкл О'Лири // Фото: Global Look Press
Майкл О'Лири // Фото: Global Look Press

Американское издание The Wall Street Journal сообщает о письме исполнительного директора авиакомпании Ryanair Майкла О’Лири, которое было направлено властям Беларуси ранее на этой неделе. В нем он осуждает «преднамеренный угон» самолета, требует установить личности трех людей, которые сошли в Минске вместе с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой, а также рассказывает, как в действительности обращались в белорусском аэропорту с экипажем.

О’Лири уверен, что перехват самолета его компании — «преднамеренное и незаконное» действие со стороны белорусских властей, он призывает освободить Протасевича и назвать имена людей, которые так и не долетели из Афин в Вильнюс — ранее он уже пояснял, что считает троих сошедших агентами белорусского КГБ, «действующими по приказу вашего правительства организовать незаконный угон наших самолетов».

Ни до, ни после посадки Беларусь не только не пыталась связаться с руководством Rayanair, но даже отказывалась делать это. В аэропорту якобы не нашлось англоязычного переводчика для диалога с экипажем, так что он был оперативно предоставлен по телефону самой фирмой.

Сотрудники аэропорта, как пишет О’Лири препятствовали скорому возвращению самолета в небо, отказывались заправлять судно, а затем — принимать оплату по кредитке. Предъявил он претензии и к досмотру, проведенному службой безопасности аэропорта: сумки осмотрели с собаками, но прежде чем поместить их обратно на борт не была проведена стандартная процедура безопасности с просвечиванием чемоданов через рентген.

Последствия этого угона Беларусь уже начала ощущать: многие соседние страны, включая блок ЕС и Украину, запретили белорусским судам летать над их территорией и облетают территорию Беларуси. Кроме того, готовится очередной, теперь более жесткий пакет санкций, который может ограничить экспорт калийных удобрений и транзит газа через Беларусь в ЕС.

Теги: #Белоруссия #Протасевич

Рубрика: Политика

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