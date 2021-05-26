Глава МИД Франции: Молчание Кремля про угон самолета равносильно поддержке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что даже при отсутствии прямых указаний на вовлеченность российской стороны в вооруженный захват пассажирского самолета режимом Лукашенко реакцию Кремля можно счесть одобрением таких действий.

«Я полагаю, что инициатива [по угону самолета] была проявлена [режимом Лукашенко] самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», — приводит слова главы французского МИД ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможной причастности Москвы к спецоперации белорусских спецслужб, г-н Ле Дриан ответил, что в этом «нельзя быть уверенным до конца».

Ранее Белый дом заявил, что не располагает данными о причастности Кремля к этому инциденту, глава МИД Великобритании Доминик Рааб счел, что без «молчалового согласия» Кремля этого бы не произошло, а канцлер Германии Ангела Меркель пообещала спросить об этом напрямую Владимира Путина — она также не считает причастность России к посадке самолета Ryanair в Минске доказанным фактом, но не исключает такого развития событий, так как есть моменты, указывающие на это. При этом член её партии ХДС, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген уверен, что Москва как минимум одобрила операцию, а не исключено, что и участвовала в ней.