"Угон самолета был одобрен в Кремле": В Бундестаге призывают к новым санкциям

Глава комитета по иностранным делам федерального парламента Германии Норберт Рёттген, входящий в правящую партию ХДС Ангелы Меркель, заявил, что захват самолета режимом Лукашенко не мог пройти без отмашки из Кремля, а без поддержки Владимира Путина диктатор уже давно лишился бы своего кресла. Он призывает к решительным санкциям против сторонников Лукашенко.

«Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России, — приводит слова представителя Бундестага Deutsche Welle. — Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров».

Издание отмечает, что не он один выступает с подобными заявлениями о причастности Москвы к этому акту авиапиратства: «Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт», — приводит оно слова депутата Европарламента Манфреда Вебера.

Впрочем, накануне канцлер Германии Ангела Меркель выступила с более сдержанной оценкой относительно вовлеченности Кремля, заявив, что «никаких достоверных данных» об этом у Берлина нет. Похожую позицию обозначили и в Белом доме. Однако Меркель также указала на некоторые факты, которые могут натолкнуть на мысль о причастности Москвы: к примеру, трое сошедших в Минске пассажиров с российскими паспортами, которые по данным авиакомпании Ryanair, являются оперативниками КГБ Беларуси.

Меркель обещала спросить о причастности России к этому инциденту в следующем разговоре с Владимиром Путиным.