"Интерфакс": Украина закрывает свое воздушное пространство для белорусских судов

Правительство Украины приняло решение о запрете самолетам, которые зарегистрированы в Республике Беларусь летать в национальном воздушном пространстве, сообщает отделение агентства «Интерфакс» в Украине. Запрет будет введен в силу с завтрашнего дня, с полуночи 29 мая.

«Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь», — говорит собеседник агентства входящий в кабинет министров Украины.

Ранее уже было заявлено, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

После инцидента с угоном пассажирского самолета ирландской компании Ryanair официальными органами Беларуси с привлечением боевого истребителя, направленного на перехват гражданского судна Евросоюз запретил белорусской авиакомпании «Белавиа» летать над территорией ЕС. Более того, всем европейским авиакомпаниям рекомендовали летать в обход Беларуси: с этим возникли проблемы, когда Россия начала отказывать в пролете по новым маршрутам, однако ряд СМИ сообщали, что это было вызвано техническими сложностями, а по данным РБК, в ближайшее время все полеты будут вновь согласованы с учетом облета беларусской территории.