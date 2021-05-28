Дефицит яиц, Фургал лимбически сбежал от СК, Титов остается. Главное к 28 мая,

Вчерашнее высказывание главы СК Александр Бастрыкина, из которого следовало, что смерть детей в школе №175 как будто бы на совести родителей, отказавшихся платить за охрану, вызвало волну возмущения, несмотря на то, что вскоре из лент информагентств стали пропадать куски его речи, а пресс-служба СК попыталась объяснить, что именно хотел сказать Бастрыкин, а вернее, чего он говорить не хотел. Депутат Псковского областного парламента Лев Шлосберг («Яблоко») объяснил The Insider, что никакой вины родителей в случившемся нет, платить за охрану в школе они вообще не должны — другое дело, что государство это тоже делать не хочет: «На мой взгляд, у Александра Бастрыкина перепуталась в голове система координат, причем система государственных координат». По словам Шлосберга, есть два варианта, как защитить школы: либо выделять им деньги не только на педагогов, но и на охрану, либо поручить охрану школ той же Росгвардии. Правда на это также потребуется финансирование, которое, впрочем, находится, когда охранять нужно чиновников, а не детей, замечает политик.

Шутинг в Казани — «это напоминание государству о том, что за безопасность учебного процесса в учебном заведении, по сути, отвечает государство, потому что это государственный образовательный процесс», сама же идея, что родители должны «скидываться на то, чтобы их детей не убили» — «безумна», а глава СК Бастрыкин «сказал совершенно недопустимую вещь».

Борис Титов останется уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, по крайней мере, пока. В своем Facebook бизнесмен опроверг данные газеты «Ведомости» о своем якобы скором уходе: «Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту», — написал он. Предприниматель Олег Дерипаска, которого «Ведомости» в своем материале прочат новым омбудсменом эту информацию также назвал «бредом».

«Коммерсанту» удалось ознакомиться с уникальным исследованием, проведенным следователями по особо важным делам СКР в отношении экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Они три часа допрашивали его, фиксируя с помощью израильской системы LVA (анализ голоса) и нидерландской FaceReader (анализ мимики) поведение, а затем привлекли четверых экспертов, которые составили отчет на три тома уголовного дела, где приходят к выводу, что Фургал якобы был неискренен со следователем, а также демонстрировал «лимбическое бегство» от допроса. Газета напомнила, что Верховный суд РФ такие экспертизы в качестве доказательств не признает, о невозможности её применения также говорят и независимые эксперты, напомнившие, что пока зафиксирован лишь один на 100% верный физиологический признак лжи, да и тот верен лишь для Пинокио из сказки. Адвокат Фургала Сергей Гроза оценивает это как «попытку следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы», что может стать «опасным прецедентом»:

«С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам», — уверен он.

Производители куриных яиц пожаловались в Минпромторг, что закупочные цены становятся ниже себестоимости и если цены не поднять, не исключено, что заводы начнут сокращать производство, что в итоге может привести к дефициту яиц в России. Минсельхоз и ретейлеры проблемы не видят, в ведомстве ситуацию называют стабильной и комфортной.

Forbes и РБК со ссылкой на источники пишут, что случаи, когда европейские рейсы, облетающие Беларусь, не пускали в Россию, обусловлены технической необходимостью пересмотреть маршруты. По данным РБК, вскоре власти эти недочеты устранят, а европейские авиакомпании без проблем смогут лететь в обход Беларуси. Ранее объяснений от РФ по этому поводу потребовал МИД Австрии, назвавший ситуацию «совершенно непонятной» после того как полет Austrian Airlines не был одобрен Россией.

К оппозиционному блогеру Роману Протасевичу тем временем пустили адвоката Инессу Оленскую, передает Naviny.by. Защитник говорит, что с ним «все хорошо», а также что «он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего». Адвокат смогла попасть к подзащитному спустя пять суток после ареста, а вот задержанная вместе с ним российская гражданка Софья Сапега до сих пор доступа к адвокату не имеет, по крайней мере, сообщений об этом пока не поступало.

Почему самолет ирландской авиакомпании Ryanair с активистами вообще приземлился в Минске, решили расследовать в Международной организации гражданской авиации, сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан. Он также оценил угон самолета режимом Лукашенко «атакой на европейскую авиационную безопасность», которая «поставила под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа».

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что газ, который в перспективе будет проходить по «Северному потоку-2» — это «самая грязная форма природного газа на Земле». На её слова обращает внимание ТАСС. Чиновница отметила, что к санкциям против проекта она отношения не имеет.

В Москве кассир Сбера устроил «цирк», когда клиент попросил внести на его счет 40 тысяч рублей монетами. Им оказался директор онлайн-площадки «Московский киберспорт» Василий Рябов, который рассказал о произошедшем в своем Facebook, заметил Znak.com. Сперва мужчине ответили, что за прием более 300 рублей монетами предусмотрена комиссия, тогда он решил просто давать монеты по 300 рублей, но кассир начал игнорировать его и даже брал талоны на обслуживание самого себя, лишь бы не работать с Рябовым. Причем, как отмечает клиент Сбера, проблем с приемом монет у там нет, потому что их сейчас можно за «пять минут» посчитать с помощью автоматического устройства, установленного на кассе в отделении банка на улице Виноградова. После долгих споров кассир и вовсе вызвал Росгвардию, заявив, что мужчина «захватил кассу». Правоохранители, впрочем, разобравшись в ситуации, претензий к Рябову предъявлять не стали, а с сотрудника банка взяли объяснительную.