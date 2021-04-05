"Нет никаких доказательств": Фургал изложил свою версию уголовного преследования

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал заочное интервью газете «КоммерсантЪ», передав вопросы и ответы на них через своих адвокатов. Ранее он уже говорил члену ОНК Марине Литвинович, что по сути лишен права на защиту собственной чести от нападок в СМИ и хочет опровергнуть многочисленные порочащие его материалы. По словам Фургала, он не виновен в инкриминируемых ему преступлениях, а следствие так и не смогло представить хоть каких-то доказательств обратного. Показания против него он считает заведомо ложными, а также жалуется на постоянное давление и угрозы в адрес близких со стороны следствия. Само же дело на него Фургал называет напрямую связанным с манипуляциями предприятием «Амурсталь» и его владельцем Павлом Бальским.

«С момента моего ареста на меня началось оказываться колоссальное давление, меня полностью изолировали от передачи и получения какой бы то ни было корреспонденции, — рассказывает бывший губернатор, добавляя, что не имел также никакого доступа к актуальной информации и возможности связаться с внешним миром. — Все суды закрыты, но при этом со стороны следствия стала распространяться информация, не соответствующая действительности».

Фургал поясняет, что его адвокаты не дают интервью и не рассказывают о материалах дела из-за того, что следствие взяло с них подписку о неразглашении. При этом, как он уверяет, ему «постоянно поступают угрозы о привлечении [его] близких родственников к уголовной ответственности».

Экс-глава Хабаровского края уверяет, что «никаких преступлений не совершал», а все обвинения, предъявляемые ему следствием, вообще никак с ним не связаны, «и это видно также из материалов уголовного дела». Заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко, которая публично заявляла о «неопровержимых» доказательствах его вины, Фургал прокомментировал следующим образом: «Нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств». Он уверяет, что у него «не было и быть не могло» мотивов для совершения подобных деяний.

Говоря о причинах возбуждения уголовных дел, Фургал не упоминает политику или давление из федерального центра, а настаивает на коммерческом интересе третьих лиц в связи с заводом «Амурсталь»: «Одной из важных причин, почему заинтересовался СК РФ — это то, что [бывший деловой партнер Фургала Николай] Мистрюков владел 25% предприятия, которые, находясь в «Лефортово», он отдал Бальскому». Фургал также отмечает, что его бывшая супруга Лариса Стародубова не получала и не могла получать никаких средств, украденных на «Амурстали». «Кстати, сейчас долю Стародубовой забрал Бальский путем манипуляций», — добавляет он.

Фургал сказал, что не в курсе, какие данные предоставил против него следствию обвиняемый по делу «Амурстали» Николай Шухов, а показания других свидетелей Николая Мистрюкова и экс-сотрудника хабаровского МВД Владимира Першина он считает заведомо ложными.

Мистрюков же дал показания против Фургала после того как его «посадили в «Лефортово», лишили адвокатов»: «После проведения «определенных» действий он согласился принять версию следствия», — говорит бывший глава региона, недвусмысленно намекая, что все показания против него скомпрометированы.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля 2020 года и сразу же отправлен в Москву, где суд в закрытом режиме избрал ему меру пресечения в виде нахождения в СИЗО, затем продлевая её до настоящего момента. Арест Фургала вызвал массовый протест среди избравших его жителей Хабаровского края, что привело к рекордным по меркам региона шествиям. В Хабаровске люди выходили на митинги к зданию правительства края более 100 дней подряд с требованием отпустить Фургала и судить его открыто в Хабаровске, а не в Москве.