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"Лукашенко действительно почувствует": Боррель раскрыл идеи для санкций

Политика
15:53, 27 мая 2021

"Лукашенко действительно почувствует": Боррель раскрыл идеи для санкций
Жозеп Боррель // Фото: Global Look Press
Жозеп Боррель // Фото: Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал AFP, что главы стран Евросоюза поручили разработку нового пакета жестких санкций против режима Александра Лукашенко именно ему. В задачи Борреля входит «предложить секторальные экономические санкции», и некоторые из них он может назвать сходу: экспортные ограничения калия (в основном речь идет про госпредприятие «Беларуськалий») и транзита газа через Беларусь.

«Белоруссия — крупный экспортер калийных удобрений: [объем рынка] $2,5 млрд. Все идет через Прибалтику. Это легко контролировать, если ЕС этого захочет. К тому же газ, который сейчас поступает в Европу через Белоруссию, может поступать по другому трубопроводу, и страна потеряет плату за транзит, что немаловажно», — поясняет дипломат в комментарии изданию, добавляя, что это вовсе не означает прекращение персональных санкций против официальных лиц режима, ответственных за преступления.

Кроме того, чтобы оформить и принять санкции, вовсе не нужно большого количества времени, поясняет Боррель, однако также отмечает, что Евросоюз по-прежнему скептически относится к секторальным санкциям. Глава европейской дипломатии подчеркивает, что «на этот раз мы [ЕС] должны принять меры, которые Лукашенко действительно почувствует».

К санкциям против «Беларуськалия» Евросоюз неоднократно призывала непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская. Это ключевой экспортный товар страны — на Беларусь приходится более 18% общемирового объема производства калия. Также Тихановская требовала от ЕС ввести санкции против экспорта нефти, древесины и запретить кредитовать белорусские банки.

Теги: #Санкции #Газ #Белоруссия #Нефть

Рубрика: Политика

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