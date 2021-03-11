Тихановского и его соратников обвинили в ущербе Белоруссии более чем на $1,3 млн

СК Белоруссии предъявил обвинения находящемуся почти год под арестом оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому.

Как указывается на сайте ведомства, обвинения супругу непризнанного президента страны Светланы Тихановской предъявлены по части 1 статьи 293 УК Белоруссии («Организация массовых беспорядков»), части 3 статьи 130 («Разжигание социальной вражды»), части 2 статьи 191 («Воспрепятствование работе ЦИК») и части 1 статьи 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Поясняется, что Тихановский вместе с лидером объединения «Народная грамада» Николаем Статкевичем и другими оппозиционерами на протяжении длительного периода времени занимался «организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

По версии следствия, блогер через Youtube и Telegram призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, «разжигая вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности». Это, по мнению ведомства, привело к тому, что десятки граждан, «уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством».

Помимо этого, утверждается, что в мае 2020-го оппозиционер воспрепятствовал работе ЦИК и угожал в адрес педседателю комиссии Лидии Ермошиной.

Ущерб от действий Тихановского и его соратников ведомство оценило более чем в 3,5 миллиона белорусских рублей (около $1,34 миллиона). На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Сергей Тихановский находится под стражей с весны 2020 года, его жена Светлана Тихановская участвовала в августовских президентских выборах. На последних победил Александр Лукашенко, что привело к массовым протестам. Тихановская покинула страну, сейчас она находится в Литве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Генеральная прокуратура Беларуссии потребовала от Вильнюса выдать Тихановскую в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков и подготовке захвата правительственных зданий.