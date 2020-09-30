Тихановская формирует правительство в изгнании и готовится к встрече с Меркель

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская* приступила к формированию теневого правительства Республики. Она назначила уже двух чиновников. Она подчеркивает, что не признает режим Александра Лукашенко и в этом с ней солидаризуется канцлер Германии Ангела Меркель.

«Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», — приводит слова Тихановской её пресс-служба.

Белорусский юрист и правозащитник Гарри Погоняйло назначен г-жой Тихановской представителем по вопросу соблюдения прав человека, а экономист Алесь Алехнович занял должность представителя по экономическим реформам.

Как отмечает издание TUT.BY, г-жа Меркель также сегодня выступила с недвусмысленным заявлением о непризнании Германией режима Лукашенко:

«Мы не признаем выборы президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока или Запада. Мы осуждаем то, что происходит там каждый день: ниспровержение демократических процедур, насилие против оппозиции».

Канцлер также заявила о своем намерении в ближайшее время встретиться с Тихановской, назвав её «оппозиционером», и отметила, что «восхищается» протестующими гражданами Беларуси, особенно женщинами.

Ранее встречу со Светланой Тихановской провел президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать поддержку для урегулирования политического кризиса в стране.

Лукашенко, его сыну и ещё шести силовикам в это время запретили въезд в Великобританию и Канаду: они включены в список персональных санкций, которые также позволяют властям этих стран замораживать все активы, связанные с этими людьми. Лукашенко стал первым мировым лидером, который формально был внесен в санкционный список.

Санкции в отношении режима белорусского диктатора также намерен ввести Евросоюз, этот вопрос уже несколько раз ставился на голосование, но пока Кипр блокирует инициативу из-за собственных разногласий с Турцией. Однако о необходимости жесткой реакции на действия Лукашенко, который отказывается от ненасильственных методов решения проблемы, накануне заявил глава МИД Германии, а до этого глава Еврокомиссии призывала начать вводить санкции против нарушителей прав человека квалифицированным большинством.

*Согласно законодательству Беларуси в результате тайной инаугурации Александр Лукашенко утратил статус формального президента Беларуси. Так как выборы президента Республики, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, здесь и далее Sobesednik.ru считает Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко непризнанными президентами Беларуси.