Глава МИД Германии: Лукашенко отверг предложения диалога и "идет по пути насилия"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе дебатов Генассамблеи ООН заявил, что Александр Лукашенко не откликнулся ни на один из многочисленных призывов вступить в диалог с гражданским обществом и оппозицией. Он считает, Евросоюз должен отреагировать на такое поведение.

«Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]», — приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.

По его мнению, уже один этот факт говорит о необходимости принятия мер: «Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе», — сказал он.

ЕС уже неоднократно пытался ввести санкции против режима Лукашенко, однако пока у стран не получается проголосовать за них единогласно. Против голосует Кипр, однако не потому, что поддерживает белорусское руководство, а пытаясь добиться введения санкционных мер против Турции.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что персональные санкции вводят Великобритания и Канада. Они нацелены против восьми человек, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко. Глава английского МИД Доминик Рааб также отмечал, что Лукашенко сконцентрировался на «жестоких репрессиях» вместо того, чтобы начать переговоры.