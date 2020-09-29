"Мы сделаем возможное, поверьте": Макрон обещал помочь в белорусском кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает избранным президентом, заявил, что намерен оказать посредническую помощь в решении сложившейся в стране ситуации.

«Мы будем действовать. Мы как европейцы сделаем, что можем, чтобы помочь и посредничать, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса, — пояснил сам Макрон журналистам. — У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусских людей. Мы сделаем возможное, поверьте» (цитата по Delfi.lt).

Тихановская также рассказала, что французский лидер прекрасно информирован о происходящем в Беларуси и пообещал ей помощь не только в урегулировании конфликта, но и в освобождении политических заключенных: «Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране».

Макрон также заявил, что остался доволен состоявшимся диалогом.

Напомним, что ранее президент Франции напомнил, что Александр Лукашенко не является президентом Беларуси, так как выборы главы государства, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы. Такой же позиции придерживаются и в странах Европы, в Великобритании, в США и даже в Японии. Дополнительным доказательством нелегитимности Лукашенко дипломаты из многих стран назвали тайную инаугурацию диктатора.