Макрон требует объяснений, Баку отключает соцсети: главное к утру 29 сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что факт отравления Алексея Навального запрещенным химическим веществом не вызывает сомнений. «Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле», – приводит Reuters слова французского лидера. Макрон подчеркнул, что в связи с этим Москва должна предоставить объяснения.

В ходе силового конфликта между Арменией и Азербайджаном накануне, 28 сентября, погибли 53 военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), пишет РБК со ссылкой на Минобороны республики. В Армении ранее сообщали, что потери военнослужащих страны за период столкновений составили 58 человек. Азербайджан, по словам армянской стороны, потерял около 200 военных.

Власти Азербайджана между тем заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и другие сервисы. Как пишет «Новая газета», ограничения введены в качестве меры безопасности для «предотвращения крупномасштабных провокаций» со стороны Еревана.

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер: на первое место вышел основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $22,6 млрд. Возглавлявший ранее рейтинг глава «Норникеля» Владимир Потанин теперь занимает второе место с $22,3 млрд.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве погибли 23 человека, сообщает столичный оперштаб по борьбе с заболеванием. Число зарегистрированных за сутки летальных исходов, связанных с COVID-19, стало максимальным с 16 июля, отмечает ТАСС. Тогда сообщалось о 24 смертельных случаях.