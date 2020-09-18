Богатейшим чиновником стал депутат облдумы из крабовой фирмы из истории с Собчак

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов задекларировал самый высокий доход в стране из всех чиновников, включая федеральных, это следует из рейтинга журнала Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2020», где Пашов оказался на первой строчке.

Его доход составил более 6,2 миллиарда рублей за год, причем по сравнению с прошлогодним заработком сумма увеличилась почти в тысячу раз с 10,2 миллионов, задекларированных годом ранее.

Как следует из сайта областного парламента, в политической партии он не состоит, зарплату на госслужбе также не получает, а зарабатывает в компании ООО «Монерон», добывающей краба, где является владельцем. Доход фирмы за 2019 год составил 7,97 миллиарда рублей.

Именно «Монерон» была исключена правительством из списка системообразующих предприятий, а попала она туда, как писали СМИ, благодаря сенатору Людмиле Нарусовой, матери телеведущей Ксении Собчак, которая планировала приобрести долю в «Монерон».

Следственный комитет обвиняет «крабового короля», основателя компании «Монерон» Олега Кана в мошенничестве при экспорте крабов в Японию и Китай и в организации убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году, он заочно арестован судом.

Второе и третье места в рейтинге также получили депутаты региональных заксобраний. Мосгордуму в рейтинге Forbes представляет спикер Алексей Шапошников. Сразу за ним расположился глава «Ростеха» Сергей Чемезов.