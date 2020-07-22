"Наш очень дорогой председатель": МГД не проверит, откуда у Шапошникова 2 млрд

Лидер «Единой России» в Мосгордуме Степан Орлов принял решение не проводить проверку декларации председателя московского парламента Алексея Шапошникова в рамках соответствующей комиссии, как того требовали депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, а также от Евгений Ступин и Михаил Тарасов от КПРФ.

Напомним, Шапошников задекларировал доход за 2019 год в 2 млрд рублей, при этом публично признав, что 870 млн из них он получил ещё в 2018 году, но в декларации отражать это не стал. Сторонники политика Алексея Навального уверены, что это было сделано намеренно — для демонстрации низкого дохода во время предвыборной кампании 2019 года.

После этого группа депутатов МГД потребовала провести проверку декларации в рамках комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, одним из членов которой является Тимонов. Было решено создать специальную подкомиссию из шести членов комиссии (Тимонов в неё не вошел), которая определила, что рассматривать вопрос полным составом не нужно. Таким образом, Тимонов и другие депутаты не получили доступа к закрытой части декларации Шапошникова, несмотря на то что он лично пообещал предоставить его любому желающему депутату МГД в эфире «Эха Москвы».

«Коллеги, здесь дело не в противостоянии депутатов Шапошникова и Тимонова, это не личные взаимоотношения. История внезапного обогащения и неясности со своевременностью и полнотой декларирования дохода нашего дорогого, нашего очень дорогого, двухмиллиардного председателя вызвала широкий общественный резонанс, — возмущается Тимонов во время заседания комиссии в московском парламенте. — … Можно сделать вывод, что председатель Мосгордумы уклоняется от объяснения, которое публично обещал дать. Это бросает тень на весь депутатский корпус».

Тимонов уверен, что ситуация требует разбирательства не «кулуарно» лишь среди части депутатов, а также экспертов и СМИ. Он настаивает на том, что, если этого сделано не будет, то спикер Мосгордумы должен покинуть свой пост, так как скандал бросает тень на репутацию всего парламента.

Сам Шапошников, по словам Тимонова, выступает против раскрытия своих персональных данных.