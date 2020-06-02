Навальный усомнился в декларации московского депутата-миллиардера Шапошникова

Декларация депутата Московской городской думы Алексея Шапошникова от «Единой России» не соответствует действительности, заявил в своем ролике на You-Tube оппозиционный политик Алексей Навальный.

По словам Навального, несмотря на то, что в новой декларации его доход составил почти 2 миллиарда рублей за год, все равно не ясно, откуда эти деньги взялись. Как объяснял Шапошников, эти деньги он получил от продажи ценных бумаг, однако депутат не уточнил, что именно это были за бумаги и откуда он взял средства на их изначальную покупку.

Как отмечает Навальный, в 2018 году Шапошников «живыми деньгами» внес 870 миллионов рублей на счет фирмы «Ваш консалтинг», хотя его годовой доход за этот год составил всего 24,4 миллиона рублей. «Заработал 24 миллиона, а потратил 870 миллионов. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — задается вопросом Навальный.

Отметим, что, исходя из деклараций народного избранника, собственность за это время он не продавал, в новой декларации ему все так же принадлежат квартира в 270 квадратных метров и загородный коттедж площадью около 278 квадратных метров.