Мовчан о 2 млрд спикера Мосгордумы: Откуда у него деньги на покупку ценных бумаг?

Депутаты МГД отчитались о своих доходах за 2019 год, абсолютным чемпионом оказался спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Г-н Шапошников задекларировал почти 2 млрд рублей доходов – больше, чем у всех прочих парламентариев вместе взятых. И в 79 раз больше, чем у самого Шапошникова в 2018 году.

Алексей Шапошников

Что интересно, состав декларируемого имущества у г-на Шапошникова не изменился, а две его фирмы – «Ваш консалтинг» и «Северянин», по данным СПАРК, по итогам 2019 года отчитались о совокупном убытке на 11,9 млн рублей. Сам Шапошников объяснил свое неожиданное богатство продажей ценных бумаг.

– Доход от ценных бумаг можно получить и гораздо большего размера, – прокомментировал Sobesednik.ru феномен Шапошникова руководитель экономических программ Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. – Другой вопрос, какие деньги были в них вложены. В принципе, если он держал с 2008 года и до конца 2019 акции S&P 500, он вполне мог на них заработать. Или если с 1995 года держал акции «Газпрома». Возможно, что он очень удачно вложился в некие очень специфические акции, и они резко пошли вверх. Мы можем долго гадать, но было бы очень неплохо на эти бумаги посмотреть...

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова составила рейтинг коллег по их доходам. В десятку беднейших вошли Беседина, Енгалычева, Круглов, Локтев, Максимов, Савостьянов, Ступин, Тарасов, Шереметьев и Шувалова. «Меньше всего доход у Енгалычевой – 168 тысяч, – отмечает Шувалова, – затем следует студент Максимов – 190 тысяч, у Локтева – 227 тысяч, Шереметьева – 239 тысяч и Бесединой – 389 тысяч рублей».

Елена Шувалова

В десятку с доходами 10 миллионов рублей и более вошли Бабаян, Батышева, Герасимов, Головченко, Медведев, Никитина, Николаева, Орлов, Самышина и, собственно, Шапошников.

«Судя по всему, Алексею Валерьевичу хорошо заплатили, купив у него так называемое ООО "Ваш консалтинг", изначально связанное, по данным СМИ, с бизнесом Батурина, – полагает Елена Шувалова. – Ведь там, где располагалась фирма, выстроили ТПУ "Северянин"».

«Вещая избирателям о своём радении за их права во время предвыборной кампании, Шапошников в это время бизнес обналичивал в миллиарды рублей, наверно, считая, что он какой-то особенный и имеет право жить в десять тысяч раз богаче других», – предположила Шувалова.

По мнению Елены Шуваловой, депутатам Мосгордумы необходимо запретить владеть бизнесом и работать в нем. Соответствующая поправка, внесенная депутатом, ранее была отклонена единороссами.