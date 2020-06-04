В ФБК считают, что Шапошников скрыл 870 млн ради выборов в Мосгордуму

Член команды Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков объяснил тот факт, что 870 миллионов, полученные председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым в 2018 году, не были отражены в публикуемой части его декларации, страхом проиграть выборы в московский парламент, которые проходили осенью 2019 года.

По мнению Волкова, если бы в декларации о доходах единоросса на момент выборов были указаны 894 миллиона рублей, а не 24 миллиона, это могло склонить часть избирателей проголосовать против него. «Шапошников понимал, что переизбраться ему — жулику, бездельнику и единороссу — будет очень непросто. Сведения о доходах кандидатов за предшествующий выборам год публикуются на стендах на избирательных участках… Если бабульки, которых для него организует соцзащита, придут и прочитают на участках, что им предлагается голосовать за кандидата с доходом в миллиард рублей, то это может стоить ему пары процентов голосов», — пишет Волков в своем Facebook.

Таким образом, считает Волков, было принято решение отразить доход в 1,9 миллиарда рублей в отчете за 2019 год. Он также указывает на то, что победа Шапошникова на выборах была с отрывом всего в 3%, обращая внимание, что кандидату от «Умного голосования» не хватило голосов из-за его однофамильца в списке кандидатов.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru подробно писал о том, как спикер Мосгордумы объяснил происхождение своих доходов в эфире «Эха Москвы». Также он заявил, что специальная комиссия в заксобрании, занимающаяся проверкой сведений о доходах депутатов может (если решит, что это возможно) предоставить доступ к его закрытой части декларации для любого депутата от оппозиции.

Как позднее обратила внимание другой соратник Навального, Любовь Соболь, эту комиссию возглавляет сам Шапошников.