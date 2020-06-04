Шапошников разрешил всем депутатам МГД проверить закрытую часть его декларации

Спикер Мосгодрумы Алексей Шапошников заявил, что все данные, которые содержатся в расследовании Алексея Навального правильные, однако, по его словам, оппозиционер сделал из них неверные выводы. Это связано с отсутствием в публичном доступе непубликуемой части его декларации, о фактах из которой Навальный знать не мог. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, акции компании ООО «Северянин», которой он руководил до того момента, как начал занимать госдолжность, были указаны именно в этой части декларации. При этом он пояснил, что их продажа была начата в 2018 году, когда 870 миллионов из 1,9 миллиарда были переведены на его счет (позднее эту сумму он перевел на счет своей компании «Ваш Консалтинг»).

Безусловное досрочное прекращение полномочий. Иначе можно вообще всеми законами, указами президента и разъяснениями Роструда топить печь.

А еще не ответил, почему не задекларировал сведения об источнике средств на ООО. За это тоже по закону о противодействии коррупции увольнение https://t.co/8zJWqnfdfK — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) June 4, 2020

Шапошников пояснил, что эти средства не были указаны в его декларации за 2018 года, так как на момент публикации документа сделка по продаже 100% «Северянина» не была окончательно завершена. Он пояснил, что, по его мнению, «приход денег и получение дохода — это разные абсолютно понятия», а в декларации должны содержаться именно доходы. При этом депутат заверил, что в закрытой части декларации изменения внесены были уже за 2018 год.

Также Шапошников счел приемлемым почти двухмиллиардный доход от продажи акций, подчеркнув, что оценкой активов занимались независимые эксперты, а он с 2014 года не руководил операционной деятельностью фирмы. О возможности уйти в отставку или приостановить свою деятельность до проверки подлинности сведений о его доходов он ответил отказом.

Как уточнил единоросс, любой депутат Мосгордумы может обратиться в соответствующую комиссию законодательного собрания столицы, чтобы проверить непубликуемую часть его декларации, если это разрешит сама комиссия. Сам он против этого не возражает.