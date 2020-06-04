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Шапошников объяснил доход в 2018 году "длящейся" продажей акций фирмы "Северянин"

Политика
12:07, 04 июня 2020

Шапошников объяснил доход в 2018 году "длящейся" продажей акций фирмы "Северянин"
Алексей Шапошников // Фото: Global Look Press
Алексей Шапошников // Фото: Global Look Press

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не понимает, «вокруг чего идет этот сыр-бор» по поводу обвинений в коррупции в его адрес.

Напомним, что ранее единоросс задекларировал доход в 2 миллиарда рублей за 2019 год, что кратно превышает его обычный годовой доход. Он объяснил это продажей неких ценных бумаг. После этого оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что в 2018 году Шапошников внес «живыми деньгами» 870 миллионов рублей на счет фирмы «Ваш консалтинг», при годовом доходе в 24,4 миллиона рублей, указанном в декларации.

Депутат пояснил в эфире «Вести FM», что задекларировал эти акции на выборах в 2014 году «и это находится в открытом доступе на сайте московской городской избирательной комиссии». При этом он также не исключил, что от имени связанной с ним компании «Ваш Консалтинг» будет подан иск против Алексея Навального. По его словам, 870 миллионов также были получены от продажи акций компании «Северянин», просто сделка была «длящаяся», поэтому 2019 году он не указал её в документах.

Теги: #Коррупция #Навальный #Москва #Мосгордума

Рубрика: Политика

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