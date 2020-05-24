Компания по добыче крабов, связанная с Собчак, перестала быть системообразующей

Группа компаний «Монерон» была исключена правительством из списка системообразующих предприятий, которым полагается соответствующая поддержка.

Как пишут «Ведомости», 20 и 21 мая она пропала из перечней Минсельхоза и Минэкономразвития. При этом отмечается, что основатель компании Олег Кан заочно арестован судом в феврале этого года. Его обвиняют в мошенничестве при экспорте крабов в Японию и Китай и в организации убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году.

Ранее сообщалось, что долю в компании может приобрести телеведущая Ксения Собчак, при этом, как отмечает газета, предприятие смогло получить статус системообразующего при поддержке матери Собчак, сенатора Людмилы Нарусовой.

Сама телеведущая заявила журналистам, что на данный момент никак с ГК «Монерон» не связана. «Сделка пока не регистрируется — не о чем говорить. На данный момент я не имею отношения к этим компаниям», — пояснила она.