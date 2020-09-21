Кипр снова заблокировал санкции против Лукашенко из-за своих проблем с Турцией

Главы МИД стран Совета Европы не смогли ввести санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Такое решение должно быть единогласным, но его уже во второй раз заблокировал Кипр, который продолжает настаивать на санкциях против Турции. Кипр осуждает действия турецких компаний в Средиземном море.

«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели», — приводит ТАСС слова своего источника в одной из делегаций. Собеседник агентства также пояснил, что такой поворот событий был вполне предсказуем, а теперь «вопрос будет обсуждаться на саммите в четверг-пятницу»

Напомним, что Евросоюз намерен принять персональные санкции против ряда высокопоставленных чиновников администрации Лукашенко, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека в Беларуси: массовом полицейском насилии над мирными протестующими и фальсификации президентских выборов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз к более решительным действиям в вопросе нарушения прав человека — принимать решения о санкциях квалифицированным большинством.