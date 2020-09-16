Глава Еврокомиссии: Отравление Навального химическим веществом типично для России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия регулярно предпринимает попытки отравления людей и вмешательства во внутренние дела других стран. Она также заверила, что заморозка или строительство «Северного потока-2» никак не сможет повлиять на российское руководство, которое продолжит подобное поведение при любых обстоятельствах.

«Тем, кто выступает за более тесные связи с Россией, я говорю, что отравление Алексея Навального современным химическим препаратом не случайность. Мы видели образец в Грузии и Украине, Сирии и Солсбери, а также во вмешательстве в выборы по всему миру. Этот шаблон не меняется — и никакой газопровод этого не изменит»,

— передает её заявление пресс-служба Еврокомиссии.

Затрагивая ситуацию с Китаем, она также призвала европейские страны «проявить смелость» и начать принимать решения о санкциях и по вопросам, касающимся прав человека, «квалифицированным большинством»: «Здесь много раз призывали к принятию европейского "закона Магнитского" — и я могу объявить, что теперь мы выступим с таким предложением. Нам нужно дополнить наш инструментарий».