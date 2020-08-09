"Вербуют своих адептов": Глава ЦИК Беларуси обругала оппозицию в день голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что оппозиция в стране действует как «секта», работая на средства «криминального банкира». По её мнению, также представители оппозиции «пристают к людям», которые уже «устали» от политики, причем намерения соперников Лукашенко якобы никак не связаны с демократией.

«Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают», — приводит слова Ермошиной РИА Новости со ссылкой на белорусское телевидение.

Также она пояснила, что белорусы устали от «политического напряжения, давления», причем в особенности того, которое оказывают в интернете, а не по телевизору: «Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация, — поражается глава ЦИК, комментируя выборную компанию оппозиционеров. — Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, все: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок».