"Преступный проект": Глава ЦИК Беларуси запретила собирать фотографии бюллетеней

Проект «Голос» оппонентов Лукашенко на президентских выборах в Беларуси председатель Центризбиркома Республики Лидия Ермошина считает незаконным. Его цель заключается в альтернативном подсчете голосов избирателей с помощью изучения фотографий заполненных бюллетеней и других технологий.

«Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный, просто преступный проект, рекламирует человек [Светлана Тихановская], который является потенциальным гарантом Конституции, — приводит слова Ермошиной «Медиазона». — Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки».

Интернет-платформу «Голос», которую Ермошина также назвала «теневым Центризбирком», она считает ещё и опасной для финансов граждан Белоруссии, так как при отправке фотографии люди передают номер своего телефона: «Какие последствия этого — личные, экономические для каждого избирателя, когда этим номером начнут пользоваться — мы не знаем. Вспомните, что у вас на многие телефоны завязан интернет-банкинг и подумайте об этом», — объясняет Ермошина.

По её мнению, продвижение оппозиционного проекта «попросту противозаконно», потому что проект представляет собой «политическую опасность целиком для страны, и экономическую возможную опасность для каждого избирателя».

Тем временем, по данным ЦИК Республики, за три дня «досрочного» голосования свой выбор сделали уже 22,47% белорусов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что накануне на связь перестали выходить два звукорежиссера, которые на празднике в Минске включили песню «Перемен» группы «Кино». Как пишет «Медиазона», один из них, Кирилл Галанов был задержан и всю ночь провел в изоляторе. Как отмечается, сегодня пройдет суд над ним. За что конкретно намерены судить диджея, не уточняется.