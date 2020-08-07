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05 августа, среда

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Певцы не споют Лукашенко, США заинтересовались Коломойским. Главное к 7 августа

Политика
08:30, 07 августа 2020

Певцы не споют Лукашенко, США заинтересовались Коломойским. Главное к 7 августа

Американские рэперы Tyga и Saint Jhn, российские исполнители Леонид Агутин, Юлианна Караулова, RASA, «Кар-мэн», Стас Пьеха, Александр Панайотов, Джаро и Ханза, а также белорусские и украинские музыканты Оксана Ковалевская, Мэвл и Тина Кароль заявили, что не намерены выступать на бесплатных концертах в Беларуси в день тишины 8 августа. Как пишет Znak.com, пока не отказались от участия в мероприятиях Владимир Пресняков, участники групп «Дискотека авария», «Отпетые мошенники» и «Фабрика», а Григорий Лепс наоборот подтвердил свой приезд.

При этом два звукорежиссера, которые на организованном властями празднике «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» включили песню группы «Кино» «Перемен» (является символом протеста), перестали выходить на связь. Об этом пишет TUT.BY.

Twitter начал маркировать аккаунты изданий и людей, финансируемых и действующих в интересах властей России, США, Великобритании, Китая и Франции. Например, RT, Sputnik, ТАСС, РИА Новости, а также главред RT Маргарита Симоньян уже получили отметку «государственное издание». Отмечается, что маркировка не коснется изданий вроде «Би-би-си», получающих бюджетные средства, но имеющих редакционную независимость.

Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также его партнера Геннадия Боголюбова в выводе нескольких миллиардов долларов из принадлежавшего Коломойскому «Приватбанка». По данным американских правоохранительных органов, на полученные средства были приобретены ряд объектов недвижимости в США.

Адвокатов экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова не пустили в СИЗО «Лефортово», заявив, что справки об отсутствии у них коронавируса, полученные 3 августа, являются устаревшими, а необходимы справки от 4 августа, пишет The Insider со ссылкой на одного из адвокатов Ивана Павлова.

В Среднеуральском женском монастыре, который ранее захватил схимонах Сергий, скончалась 15-летняя девочка, рассказал «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков: «Заболевание, там криминала нет. Работают следователи», — пояснил он, уточнив, что родители ребенка также были в монастыре.

Тема: Украина

Теги: #Пропаганда #Белоруссия #схиигумен Сергий

Рубрика: Политика

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Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений. Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится

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Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

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