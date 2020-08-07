Певцы не споют Лукашенко, США заинтересовались Коломойским. Главное к 7 августа

Американские рэперы Tyga и Saint Jhn, российские исполнители Леонид Агутин, Юлианна Караулова, RASA, «Кар-мэн», Стас Пьеха, Александр Панайотов, Джаро и Ханза, а также белорусские и украинские музыканты Оксана Ковалевская, Мэвл и Тина Кароль заявили, что не намерены выступать на бесплатных концертах в Беларуси в день тишины 8 августа. Как пишет Znak.com, пока не отказались от участия в мероприятиях Владимир Пресняков, участники групп «Дискотека авария», «Отпетые мошенники» и «Фабрика», а Григорий Лепс наоборот подтвердил свой приезд.

При этом два звукорежиссера, которые на организованном властями празднике «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» включили песню группы «Кино» «Перемен» (является символом протеста), перестали выходить на связь. Об этом пишет TUT.BY.

Twitter начал маркировать аккаунты изданий и людей, финансируемых и действующих в интересах властей России, США, Великобритании, Китая и Франции. Например, RT, Sputnik, ТАСС, РИА Новости, а также главред RT Маргарита Симоньян уже получили отметку «государственное издание». Отмечается, что маркировка не коснется изданий вроде «Би-би-си», получающих бюджетные средства, но имеющих редакционную независимость.

Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также его партнера Геннадия Боголюбова в выводе нескольких миллиардов долларов из принадлежавшего Коломойскому «Приватбанка». По данным американских правоохранительных органов, на полученные средства были приобретены ряд объектов недвижимости в США.

Адвокатов экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова не пустили в СИЗО «Лефортово», заявив, что справки об отсутствии у них коронавируса, полученные 3 августа, являются устаревшими, а необходимы справки от 4 августа, пишет The Insider со ссылкой на одного из адвокатов Ивана Павлова.

В Среднеуральском женском монастыре, который ранее захватил схимонах Сергий, скончалась 15-летняя девочка, рассказал «Интерфаксу» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков: «Заболевание, там криминала нет. Работают следователи», — пояснил он, уточнив, что родители ребенка также были в монастыре.