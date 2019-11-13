Коломойский заявил, что отношения России и Украины можно восстановить за деньги

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что при должном подходе к конфликту на востоке Украины «кровь будет забыта» за 5–10 лет, а восстановить отношения с Россией страна может за 100 миллиардов долларов, передают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

«Мы возьмем у россиян $100 млрд. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — приводит его слова издание. По его мнению, эти средства могли бы заменить кредиты МВФ, которые требуют проведения антикоррупционных реформ.

Он заявил, что Украину все равно не включат ни в НАТО, ни в ЕС. Бизнесмен добавил, что лучшим решением здесь станет «принять реальность» и «даже не пытаться», в то время как «Россия хотела привести нас [Украину] в новый Варшавский договор».

Коломойский заявил, что «люди хотят мира, они не хотят воевать», а Америка «заставляет нас воевать и даже не платит нам за это». По его мнению, США используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника. При этом восстановление связей с Россией бизнесмен считает необходимым для выживания украинской экономики.

Он также добавил, что «доказал в 2014 году, что не хочет быть с Россией», и лишь «объективно описывает, к чему идет ситуация».