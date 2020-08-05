ФСБ пожаловалась на адвокатов Сафронова, не давших подписку о неразглашении

На Ивана Павлова, представляющего в суде экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, было отправлено обращение на имя главы ГУ Минюста по Санкт-Петербургу. Как пишет «Ъ», жалобу на то, что адвокат не дал подписку о неразглашении материалов дела написал один из следователей, замруководителя первого отдела следственного управления ФСБ Александр Чабан.

На других четырех адвокатов Сафронова аналогичные жалобы поступили в столичный главк Минюста, но их подписал глава СУ ФСБ Василий Петухов.

Как пишет газета, потенциально этом может повлечь серьезные дисциплинарные последствия для защитников и даже лишение адвокатского статуса. Однако проблема заключается ещё и в том, что с Павлова подписку о неразглашении взять даже не пытались, а следователя по делу он видел только единожды на суде, рассказал адвокат, отметив, что в следственных действиях он также не участвовал. Причем, когда на заседании суда его попросили дать подписку о неразглашении государственной тайны, он это сделал.

Также Павлов уточнил, что пока неизвестно, написали ли жалобы на последнего адвоката Сафронова Евгения Смирнова, но он уверен, что это в любом случае сделают: «Нас хотят заставить не заниматься делом даже в стесненных обстоятельствах, а больше думать о собственной защите. Тот, кто не может укусить всадника, кусает лошадь», — пояснил он.

Член совета адвокатской палаты Ленобласти Евгений Тонков пояснил изданию, что таким образом ФСБ, вероятно, намерено обеспечить себе возможность отвести адвокатов в будущем, хотя он не считает, что подписку о неразглашении защитники давать обязаны: «Каждый адвокат вправе сам решать, будет ли он давать подписку о неразглашении гостайны».

Как ранее писал Sobesednik.ru, объяснять, в чем заключаются обвинения, предъявляемые Сафронову, ФСБ отказалась суть до окончания расследования, что случится через год-полтора. Пока что экс-журналист находится в СИЗО.