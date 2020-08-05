О "госизмене" Сафронова спецслужбам было известно еще в сентябре

Адвокат экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что разведка следила за Иваном с осени 2019 года. О его знакомстве с сотрудником чешской спецслужбы якобы было известно еще тогда, но при этом непонятно, почему было решено задержать его спустя почти год, пишет «Интерфакс».

«Если спецслужбы так давно знали о некоей противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, то почему его задержали только сейчас... Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов», — говорит Павлов.

Из документов дела Сафронова следует, что в нем фигурируют сообщения о сотрудниках спецслужбы Чехии в сентябре 2019 года и в марте 2020 года.

Напомним, недавно советника главы «Роскосмоса» посадили в одну камеру с человеком, подозреваемом в терроризме.