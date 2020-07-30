Маски-шоу в Беларуси, дело Сафронова и пособия в России. Главное к утру 30 июля

В Беларуси

Задержание предполагаемых российских боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларуси прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. По его словам, цель «опорочить близкую нам страну» он не преследует, однако, объясняет он, представители РФ, «оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли»: «Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения».

По белорусскому ТВ также показали анонимного силовика из КГБ, который в балаклаве измененным голосом заявил, что задержанные ссылались на опыт работы в российских спецслужбах. При этом в ходе доклада президенту госсекретарь Совбеза Андрей Равков пояснил, что среди боевиков главным образом «снайперы, подрывники, айтишники».

После новости о задержании бойцов всех кандидатов в президенты в срочном порядке вызвали в ЦИК. Причина встречи с главой ведомства Лидией Ермошиной неизвестна. Многие предполагают, что Лукашенко может отменить выборы, введя в стране режим ЧС. Известно, что пограничный комитет Беларуси усилит наблюдение за границей между странами: «В том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — заявил Равков.

Также начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что администраторы соцсетей и Telegram-каналов, которые будут призывать к участию в «массовых беспорядках», понесут должную ответственность.

Почти одновременно с этим в Минске задержан политтехнолог Виталий Шкляров, пишет TUT.BY со ссылкой на телеканал ОНТ. Сам специалист родом из Беларуси, там живет его мать. Ранее он участвовал в избирательных кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, а также Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. По белорусскому ТВ заявили, что он курировал администратора пабликов «Страна для жизни» Дмитрия Попова, который также вел соцсети «радикального движения». Утверждается, что Попов работал в команде арестованного незарегистрированного кандидата в президенты Сергея Тихановского. Сам Попов рассказал на допросе, что команды ему поступали из России.

В России

Следователи ФСБ не намерены объяснять адвокатам экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова суть предъявленных ему обвинений до окончания расследования или, как поясняет «Ъ», «через год-полтора». Сами адвокаты уверены, что это помешает заниматься защитой их клиента.

Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой поднять минимальный порог пособия по безработице до прожиточного минимума, а максимальный — до средней зарплаты в регионе, передают «Известия». Сейчас верхний находится на отметке в 12,1 тысячи рублей, а нижний — на 4,5 тысячи.