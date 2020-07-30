Политолог Болкунец: Лукашенко готовится к режиму ЧП и отключению мобильной связи

Дмитрий Болкунец считает арест 33 россиян и украинцев провокацией и частью подготовки к выборам президента Белоруссии 9 августа.

– Интересное совпадение: уже не первый раз точно перед выборами в Белоруссии ловят каких-то боевиков, – отмечает политолог. – Раньше боевиками были литовцы, украинцы и поляки, сейчас — россияне. В белорусских выборах 2001, 2006, 2010 и 2015 годов всегда появлялись боевики — это старая пластинка. Через неделю после выборов такие истории, как правило, все забывали.

Дело в том, что в легальной плоскости никакого ЧВК Вагнера не существует, нет такого юридического лица. И когда глава КГБ Беларуси употребляет это название, это показывает некомпетентность должностных лиц и указывает на то, что вся эта история – заранее спланированная провокация, чтобы показать Западу агрессию России против Беларуси и вмешательство Москвы в белорусские выборы. Но до сих пор нет фактов противоправной деятельности задержанных в Минске.

Российское общество теперь ждет какого-то адекватного ответа на действия Лукашенко. Думаю, будет адекватно, если Россия отзовет российского посла из Минска в Москву, – считает эксперт.

Сегодня нашего посла уже вызывали в МИД Белоруссии с требованием ответа, что граждане России делали на территории Белоруссии. Это очевидно недружественный шаг. И не первый раз – много случаев, когда Лукашенко высылает, депортирует людей из страны.

Вся эта провокация — повод для принятия жестких мер со стороны Лукашенко. Он сейчас прорабатывает введение чрезвычайного положения после закрытия избирательных участков. Уже сообщается, что возможно отключение интернета, мобильной связи в день выборов и сразу после.

Это делается сознательно, чтобы запугать население, чтобы люди никуда не выходили, а Лукашенко был объявлен триумфатором. Поэтому он активно ищет внешних врагов, пытается запугать население и заодно показать на Западе, что Москва хочет от него избавиться. Поэтому, мол, и устраивает акции против него.