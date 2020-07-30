"Бойцов ЧВК используют как биоматериал": что ждет задержанных в Минске граждан РФ

Военный эксперт Евгений Шабаев рассказал Sobesednik.ru о возможной судьбе задержанных в Белоруссии 33 гражданах России и Украины.

– Первый и самый главный вопрос, который сейчас возникает, являются ли 33 задержанных гражданина РФ и Украины (с территории Донбасса) представителями частной военной компании Вагнера.

С одной стороны, наши пропагандистские СМИ, в том числе Захар Прилепин, заявляют, что да, они служили на Донбассе, в том числе – в его батальоне, – рассуждает эксперт. – Но якобы они транзитом пересекали границу и просто использовали данный хаб для перелета на Ближний Восток – в Ливию, Судан и другие страны. Но это не выдерживает никакой критики.

За неполный текущий год, по информации с ФлайРадара, силами военно-космических сил России и Минобороны состоялось 268 рейсов АН-124 «Руслан», ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134. Эти перелеты происходят и с Чкаловского аэродрома, и из Моздока через Латакию в Ливию. То есть Россия регулярно в том направлении возит грузы и, я так подозреваю, людей, – предполагает Шабаев. – Никакого смысла использовать хаб через Беларусь просто нет.

Потом, надо понимать, что в Беларуси не демократический режим, и там нет тайн, особенно когда такие люди пересекают границы. Лукашенко бы требовал за такой транзит денег, либо каких-то ресурсов или уступок.

Лукашенко никогда другим не был, он всегда торговался, – отмечает аналитик. – То есть за это пришлось бы платить, и платить немало. Но данные ветераны получают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. Они не стоят тех денег, чтобы за них платить Лукашенко. Слишком дорого обойдется такой транспортный хаб.

Второе — заявляется, что Кремль не может так грубо действовать. Но это тоже не вызывает ничего, кроме смеха. Все действия, которые происходят на протяжении последних 6 лет, начиная с Донбасса и на территориях разных стран мира, где применяются ЧВК, везде работают топорно. Сегодня уже летают прямые борты как в Венесуэлу, так и в Ливию, Сирию – куда угодно, вот в Гвинею в последнее время зачастили. При этом у них нет разрешения Совета Федерации на ведение подобного рода действий, что требуется по Конституции, тем не менее это все происходит – это грубые действия или негрубые?

То есть то, что это бойцы ЧВК, можно сказать, уже доказано, – считает Евгений Шабаев. – Тем более, они сами уже начинают давать показания. А то, что у них не было при себе оружия – это странный аргумент при том, что Лукашенко предоставляет территорию для наших военных баз, на территории Беларуси есть военные части Минобороны. Зачем им через границу переться с оружием?

С ЧВК вообще странная ситуация – много фактов об их деятельности, многие лица рассказывают, где и как они воевали. Но при этом и при наличии законов, запрещающих наемничество, никто не заводит никаких уголовных дел.

Будет ли Россия сейчас вытаскивать задержанных? Можем взять аналогичные примеры. Например, в Ливии, где были задержаны «пригожинские политтехнологи», они до сих пор находятся в тюрьме. И никому нет никакого дела до этих людей. Они используются, как биоматериал, который задействуется в своих целях и потом выбрасывается. Здесь и люди используются определенного класса – скажем так, кого «не жалко», на смену им придут новые, такие же.

Обмен тут возможен только в одном случае: если Лукашенко будет активно педалировать эту тему, – полагает эксперт. – А Кремль сам, думаю, не будет стремиться решать этот вопрос.

На Украине, когда задерживали аналогичным образом граждан Российской Федерации, их обменивали только тогда, когда Украина настаивала на этом. Но на Украине это воспринималось как событие – возвращение своих, а в России это больше похоже на обыденность. На Украине таким вернувшимся дают квартиры, машины, премии, разные почести. Но у нас иначе...