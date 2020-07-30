"Стратегия конфронтации со всеми": политологи рассказали о "хитром плане" Александра Лукашенко

В Белоруссии завели уголовное дело о подготовке теракта против задержанных россиян, которых Минск называет бойцами частной военной компании «Вагнер». По версии белорусских силовиков, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Задержанные уже начали давать показания. По мнению политологов, события последних дней – провокация в преддверии президентских выборов, которая на руку президенту Александру Лукашенко, однако чревата осложнением российско-белорусских отношений.

«Эта провокация больше всего выгодна самому Александру Лукашенко, – убеждён публицист Армен Гаспарян. – Во-первых, тем самым он показывает оппозиции, что не только они могут нагнетать истерию вокруг России. Во-вторых, Лукашенко показывает России, что он совсем не "плюшевый рождественский медведь", что с его мнением надо считаться».

При этом в России то, что сотворили в Минске, восприняли весьма негативно, указал журналист.

«Лукашенко так и не соблаговолил объяснить, в чем именно обвинили граждан России. Оружия, запрещенных предметов или веществ при них не было найдено, а заграничные паспорта свидетельствуют о том, что они собирались ехать в какую-то иную страну. Тут, возможно, и кроется разгадка всей этой истории. Я полагаю, что задержание российских граждан использовалось Лукашенко для того, чтобы создать аналог чрезвычайного положения в республике. Отменить все митинги оппозиционеров, "нагнуть" их как следует (они, между прочим, уже все вызваны в ЦИК), и на этой поляне тихо и аккуратно выиграть, полагая, что с Россией он потом как-нибудь договорится», – сказал Армен Гаспарян.

По мнению политолога Семена Уралова, вместо позитивной повестки Лукашенко выбрал стратегию конфронтации со всеми – «оппозиционными кандидатами, протестующими гражданами, а теперь ещё и с Россией в лице 33-х частных военспецов».

«Теперь ещё и отношения с Россией придется восстанавливать. А кроме России союзников-то и нет, – отметил Уралов. – России же надо делать свои выводы. Все вокруг боятся "руки Кремля" и "российского вмешательства", и терпят Россию только в качестве неизбежного соседа, который вызывает страх своими размерами. После Крыма никакого доверия с постсоветскими элитами нет, потому как все они примеряют на себя роль Украины».

Эксперты говорят, что задержанные под Минском россияне использовали Белоруссию в качестве транзитного пункта на пути в другие страны.

«"Вагнеровцы" уже полгода используют аэропорты Белоруссии как транзитные для переброски в Сирию, Ливию, африканские страны. Ведь из-за пандемии российские аэропорты были закрыты, а белорусские открыты. Делали они все это в полном согласовании с КГБ Белоруссии и Минобороны Белоруссии», – отметил политолог Сергей Марков.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых назвали российскими наемниками. Всего в республику, по данным Минска, въехали 200 бойцов частной военной компании.

Задержания прошли во время предвыборной кампании, которая сопровождается акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.