Константин Баканов: Батька и три девушки с белыми браслетами

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, хочет и может ли Белоруссия прервать 26-летнее правление Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская – именно эту молодую скромную молчаливую домохозяйку оставила белорусская власть как кандидата от оппозиции в бюллетене, который получат на выборах 9 августа граждане страны. Сильных кандидатов не просто сняли с выборов, а посадили в тюрьму – это муж Тихановской, блогер, создатель ставшего популярным в Белоруссии ютуб-канала «Страна для жизни» и банкир Виктор Бабарико. Ещё одного – Александра Цепкало – не допустили к гонке, забраковав подписи.

Тихановская на днях выступила по белорусскому госТВ: кандидатам полагается там бесплатное время, и её выступление стало первой критикой Александра Лукашенко на телевидении за долгие годы. Фамилию действующего президента Светлана не произносила, но говорила и о репрессиях, и о фальсификациях, и об уголовной ответственности за них, и об оскорблениях, которые льются с самых вершин власти, и о коррупции, и о тактике оппозиции.

Говорила спокойно. Она признаёт, что идёт в президенты поневоле для того, чтобы объявить досрочные выборы, на которых смогут соревноваться те, кого вместо бюллетеня внесли в списки арестантов. Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало, и теперь это триумвират – три женщины против Лукашенко. Ответ сильный во всех смыслах, особенно если учесть недавнее предложение А.Г. допускать в президенты только отслуживших в армии («А давайте разрешать идти в президенты только тем, кто рожал», – ответила Вероника Цепкало, жена несостоявшегося кандидата). Остальных кандидатов в той или иной степени можно считать спойлерами действующего президента.

Глава ЦИК Лидия Ермошина, при которой Лукашенко переизбирался все эти годы, после выступления Тихановской, призвавшей в числе прочего белорусов активно наблюдать за выборами и голосовать только в последний день, ограничила число наблюдателей. Сначала долго говорила о том, как они «мешают» избирательным комиссиям, но в итоге официальной причиной ограничений в ЦИК назвали коронавирус.

Сам Лукашенко пока выглядит уверенным, хотя даже невооружённым глазом среди городского населения виден его высокий как никогда антирейтинг. Его оппоненты уверяют, что он потерял чувство реальности, но совершенно точно у него есть свой электорат – например, когда независимые белорусские журналисты наведались в деревню Бабарики, то выяснили: тамошние старики и старушки, у которых нет интернета, а есть только телевизор, понятия не имели ни о Викторе Бабарико, ни о других кандидатах, знают только Лукашенко, им довольны и голосовать будут только за него.

Три белорусские женщины призвали использовать символику (надеть белые браслеты) и защищать свои голоса. Как – этот вопрос пока повис в воздухе. Формулируют так: «Мы не призываем выходить, но если народ выйдет, мы присоединимся». С другой стороны, Александра Григорьевича совсем в угол стараются не загонять: «Пусть на пенсии занимается садом, оставим ему даже одну резиденцию и двух охранников», – поясняют помощницы Тихановской.

Насколько это всё реально с учётом того, что Лукашенко, как и раньше, давит протест в зародыше? Предсказать здесь что-либо сложно. Арестом Тихановского и Бабарико батька разозлил нелояльных себе соотечественников до максимума, а в ответ на разгон «неправильных» очередей в магазины неправильных сувениров заставил высказаться даже «системных» знаменитостей – например, телеведущих национальных каналов, людей, достигших высот в спорте или творчестве, которые высказались в соцсетях и тут же были отстранены от эфира и от официальных мероприятий. Отсечка, когда сам Лукашенко мог бы апеллировать к fair play (честной игре), пройдена.

Глядя на всё это и вспоминая предыдущие скандалы на президентских кампаниях, возникает вопрос: а зачем Лукашенко вообще выборы? Почему он их не отменил как класс, ведь в этом было бы ничуть не меньше наглости и беспардонности, чем в аресте конкурентов (а были времена, когда его оппоненты и вовсе бесследно исчезали) и последующем избиении недовольных? Не говоря уж о давнишнем референдуме, позволившем ему оставаться президентом бесчисленное количество сроков подряд. Его модели власти вполне подошла бы формула «когда президент захочет, тогда и объявит новые выборы». Выборы – его слабое место, а где тонко, там и рвётся.