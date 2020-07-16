Конкуренты Лукашенко на выборах в президенты решили объединиться

Оппозиционные политики, намеревавшиеся попасть в списки кандидатов в президенты на белорусских выборах, решили объединиться для того, чтобы составить конкуренцию Александру Лукашенко. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на страницу незарегистрированного и арестованная кандидата Виктора Бабарико.

Сторонники Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало и единственной зарегистрированной оппозиционерки на грядущих выборах Светланы Тихановской намерены настаивать на освобождении всех экономических и политических заключенных.

Также в выборах примут участие лояльные к Лукашенко политики: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывшая депутат Анна Канопацкая, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень.