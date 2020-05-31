В Беларуси задерживают оппозиционных участников предвыборной кампании

В Минске задержан оппозиционер Николай Статкевич. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Также известно о блокировке автомобиля жены Статкевича — Марины Адамович. Супруга политика подала в милицию заявление о похищении мужа. Она отмечает, что при его задержании не участвовал ни один человек в форме.

Сейчас в нескольких городах Беларуси проходят митинги и пикеты в поддержку Статкевича и другого оппозиционного кандидата на грядущих выборах президента в Республике — Светланы Тихановской.

Супруга Тихановской, который является известным в Беларуси блогером, недавно задержали. Вместе с ним задержаны его соратники. Известно, что им вменяют статью о насилии в отношении сотрудников милиции, передает ТАСС.

С 21 мая в Беларуси стартовал этап предвыборной кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в списки потенциального президента страны.