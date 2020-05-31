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Новости дня

31 мая, воскресенье

[21:13]Задержанных за пикеты возле СК юристов не обвинили в нарушении правил митинга
[21:11]В городах США начинают вводить ЧС и комендантский час, но это не останавливает бунты
[20:36]Times: Великобритания может на $5 млрд сократить военный бюджет из-за кризиса
[20:26]В Оренбурге у родителей отняли детей из-за угрозы обрушения крыши дома
[19:44]BBC One опубликовал тизер нового сериала про отравление Скрипалей
[18:56]Маск вспомнил слова Рогозина про батут, после чего тот начал чистить Twitter
[18:52]145 миллионов из резервного фонда передадут на деятельность волонтеров
[18:09]Обильные осадки привели к затоплению подмосковных поселков
[17:47]Агентство купившего "Ведомости" Еремина за 17 млн занималось рекламой "Роснефти"
[17:15]Прошедший клинические испытания препарат от COVID пока не будут продавать в аптеках
[16:53]Установившего на станции "Тверская" картонного Азара, отпустили без протокола
[16:27]В Беларуси задерживают оппозиционных участников предвыборной кампании
[16:02]У здания СК в Москве задержали адвокатов, пикетировавших за избитых коллег
[15:03]Попова разрешила загорать на пляже без масок, но соблюдая дистанцию
[14:52]Фотограф из  Амстердама с помощью ИИ воспроизвел фото Наполеона
[14:16]В Подольске 25-летнего мигранта обвиняют в изнасиловании девочек 5 и 6 лет
[13:59]1 405 родителей были осуждены в 2019 году за жестокое обращение с детьми
[13:34]Трамп хочет включить в "Большую семерку" ещё 4 страны и отложить саммит до осени

30 мая, суббота

[21:05]Попова заявила, что вакцинация от гриппа смягчит риски при второй волне COVID-19
[19:26]Елена Исинбаева усомнилась в том, что сможет стать хорошим тренером
[18:42]Подавшего заявление об отказе от госпитализации шамана Габышева признали опасным
[17:57]В ХМАО идет проверка после банкета в кафе Сургута с участием 10 полицейских
[16:58]Старейший артист РАМТ Юльен Балмусов скончался от коронавируса в возрасте 79 лет
[16:24]В Москве задержан профессор ВШЭ Илья Шаблинский с плакатом в поддержку Воронцова
[16:00]Вашингтон обвинил РФ в поставке фальшивых ливийских денег на сумму более $1 млрд
[14:36]На Петровке сотрудники полиции задержали еще нескольких муниципальных депутатов
[14:19]Цифровые рабочие пропуска в столице автоматически продлены на две недели
[13:26]Сотрудники МВД разыскивают напавших на инкассаторов у банка в Красноярске
[12:58]В России за отказ от прививок и медосмотров могут ввести штрафы до 30 тысяч
[12:22]Росавиации поручили контролировать расход 11 млрд выделенных аэропортам субсидий
[11:18]Общее число инфицированных COVID-19 в России вплотную приблизилось к 400 тысячам
[10:58]В столице из-за ветра повреждены около 20 машин, введен желтый уровень опасности
[10:02]Zoom планирует внедрить надежное шифрование для клиентов c платным аккаунтом
[09:31]Рекордное число жертв COVID-19 в Москве, разрыв США с ВОЗ: главное к утру 30 мая

29 мая, пятница

[22:08]В США предъявлены обвинения экс-полицейскому, который задерживал Джорджа Флойда
[21:40]У жителя Тольятти хотят отсудить 15 млн за пост об установке скульптуры Церетели
[20:50]Путин объявил 24 июня выходным, в этот день пройдет парад в честь Победы
[20:36]Заключено соглашение о продаже газеты "Ведомости"
[19:55]Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ за два месяца упали почти в 12 раз
[18:59]Федерер, Роналду и Месси названы спортсменами с самыми высокими доходами

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В Беларуси задерживают оппозиционных участников предвыборной кампании

Политика
16:27, 31 мая 2020

В Минске задержан оппозиционер Николай Статкевич. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна». 

Также известно о блокировке автомобиля жены Статкевича — Марины Адамович. Супруга политика подала в милицию заявление о похищении мужа. Она отмечает, что при его задержании не участвовал ни один человек в форме.

Сейчас в нескольких городах Беларуси проходят митинги и пикеты в поддержку Статкевича и другого оппозиционного кандидата на грядущих выборах президента в Республике — Светланы Тихановской.

Супруга Тихановской, который является известным в Беларуси блогером, недавно задержали. Вместе с ним задержаны его соратники. Известно, что им вменяют статью о насилии в отношении сотрудников милиции, передает ТАСС.

С 21 мая в Беларуси стартовал этап предвыборной кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в списки потенциального президента страны.

Рубрика: Политика

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