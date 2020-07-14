Бабарико не пустили на выборы президента Беларуси. Тихановскую зарегистрировали

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидату в президенты Виктору Бабарико, которого многие называли главным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко.

Официальной причиной отказа называется возбужденное против него уголовное дело и направленное в ЦИК из Комитета госконтроля письмо о противоправной деятельности Бабарико, передает «КоммерсантЪ».

По мнению Бабарико, его преследование является политическим и напрямую связано с выдвижением.

Как и предполагалось, также не был зарегистрирован Валерий Цепкало, не сумевший собрать достаточного количества подписей.

В итоге в выборах в президенты участие примут только пять кандидатов. Одним из оппонентов Лукашенко станет жена популярного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, которая начала собирать подписи вместо задержаного мужа. Также в выборах поучаствуют лидер партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечня, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев и экс-депутат Анна Канопацкая.