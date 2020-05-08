Кандидат в президенты: в Беларуси действуют семейные, неофеодальные отношения

В Беларуси появился второй человек, решивший участвовать в президентской гонке. Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало написал в своем Facebook, что выдвинет свою фигуру на этот пост.

«У меня достаточно для этого и управленческого, и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси», — пояснил он.

По словам Цепкало, Беларусь уже больше 25 лет двигается не в том направлении, укрепляя «примитивную "вертикаль управления"», в то время как в остальном мире государства претерпели «революцию» управления, которое теперь базируется «на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии».

Курс нынешнего президента Александра Лукашенко (его имя в посте не упоминается) он раскритиковал, заявив, что не менее четверти века «в стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице». Он уверен, что «битвы за урожай», «модернизация» промышленности, а также поиск «тунеядцев» и «бездельников» не являются актуальными проблемами для страны, граждане которой продемонстрировали, что «могут быть столь же умным, творческим и предприимчивым, как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли».

Цепкало пообещал в случае победы выстроить систему управления, где появятся независимый парламент, независимые суды, а в качестве приоритета своей политики он обозначил реализацию в Беларуси ведущей инфраструктуры «для жизни, учебы, работы и отдыха» жителей: «Наша молодежь не хочет рожать и не хочет здесь жить», — пишет он. Цепкало намерен «вернуть власть народу» и вести страну «не в сторону заката, а в сторону рассвета».

Новый кандидат в 1991 году закончил МГИМО, с 1997 по 2002 годы работал послом в США и Мексике, а с 2006 по 2017 годы руководил Парком высоких технологий, который поддерживается государством.