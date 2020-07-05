Главного оппонента Лукашенко держат в месте, хранящем традиции советского КГБ

Основного конкурента белорусского Батьки на выборах обвиняют сразу по трем статьям, сейчас он находится в изоляторе. Что известно о тюрьме для кандидата в президенты, «Собеседнику» рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

– Это самая суровая тюрьма Беларуси, изолятор КГБ, «американка» так называемая. Там 12 камер, очень маленьких, туалеты находятся в камерах, свет горит круглые сутки. По воспоминаниям бывших сидельцев этой тюрьмы, а там и раньше сидели кандидаты в президенты Беларуси, их там пытали. Зимой 2010 года, когда их арестовали через час после выборов, их вывели голыми на мороз, где они простояли несколько часов – их так обыскивали. Это было не так давно – в 2010 году. Один из этих сидельцев – Михалевич, кандидат в президенты 2010 года, рассказал о пытках. Он смог сбежать из Беларуси, когда его выпустили из тюрьмы, по поддельному паспорту. Уже за пределами Беларуси он провел пресс-конференцию, на которой признался, что под пытками подписал бумагу о сотрудничестве с КГБ, и тут же ее порвал в присутствии журналистов.

Но думаю, сейчас Виктора Бабарико Лукашенко должен беречь, хорошо кормить, дать ему лучшего доктора. Потому что, не дай бог, с ним что-то случится, все будет повешено на Лукашенко, это будет огромный по нему удар.

А так – КГБ в Беларуси осталось с 60-70х годов Советского Союза. Там не было никаких реформ в этой организации, она – наследница советского КГБ и сохраняет верность его традициям и методам воздействия на людей.