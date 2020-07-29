"БелТА": Задержанные под Минском оказались российскими бойцами ЧВК "Вагнер"

По данным агентства «БелТА», задержанные бойцы частной военной компании «Вагнер», которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, намеревались «дестабилизации обстановку в период избирательной кампании» в Беларуси.

Агентство приводит полный список из 33 задержанных граждан России.

«Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», — пишет агентство.

Прибывшие якобы заселились в одну из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля, однако 27 июля они якобы переехали в санаторий Минского района. По данным издания, они вели себя подозрительно: не выпивали, не посещали «увеселительных учреждений», при этом по возможности не контактируя с другими людьми и стараясь не привлекать внимание, хотя при этом якобы массово носили одежду камуфляжной окраски.

Их задержанием занимались представители КГБ и ОМОН. Один из задержанных находился на юге страны, а 32 человек — близ Минска.

Следственный комитет начал проверку в отношении задержанных.