Лукашенко ожидает революцию и планирует применить армию в случае майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости власти могут применить вооруженные силы для наведения порядка в стране. По его мнению, войны начинаются с уличных протестов, демонстраций и майданов.

Об этом пишет БЕЛТА.

По словам президента, всегда необходимо иметь особые армейские подразделения с подготовленными бойцами. «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются США», — заявил Лукашенко, вспомнив о том, что Дональд Трамп применил в нескольких штатах федеральные силы и вывел воинские подразделения на улицы городов.

Президентские выборы в Белорусии состоятся 9 августа. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков.