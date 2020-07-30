В Совбезе Беларуси заявили о 170 боевиках ЧВК "Вагнер" и их лагерях в РФ

В ходе встречи кандидатов в президенты Беларуси в Центризбиркоме госсекретарь Совета безопасности Андрей Равка заявил, что на территории страны сейчас действуют порядка 170 профессиональных боевиков частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Евгением Пригожиным. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Трансляцию ведет «Радыё Свабода».

Как он передает со слов главы Совбеза, по данным белорусских спецслужб, также под Невелем и Псковом в России действуют два лагеря, где боевиков готовят к действиям на территории Беларуси.

Андрей Дмитриев возле здания ЦИК // Скриншот из YouTube

Целью встречи с кандидатами стало их информирование о серьезности ситуации в стране. Также, по словам другого кандидата в президенты Сергея Череченя, что подтвердил Дмитриев, их предупредили, что все публичные акции с учетом последних данных являются небезопасными, так как боевики могут провести террористические атаки. Кроме того, полностью обеспечить контроль за границами с РФ не представляется возможным, в связи с чем боевиков может быть и больше.

Дмитриев передал ответ Равка о данных СМИ о передислокации военной техники в столицу Беларуси. Это делается в связи с празднованием в стране Дня десантника 2 августа. Руководитель Совбеза пообещал, что после этого техника будет вновь выведена из города.

По мнению Дмитриева, информации о происходящем ему до сих пор не хватает, а ответственность за безопасность граждан во время массовых акций, как он считает, должно нести государство, а не кандидаты в президенты. Он призвал обеспечить её, в том числе на акциях, которые, по его мнению, состоятся в любом случае после объявления результатов выборов 9 или 10 августа.

Он также потребовал от властей России прокомментировать действия военизированных группировок на территории России и Беларуси.

Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ограничилась коротким комментарием, заявив, что не намерена менять свои планы по проведению предвыборной агиткампании. «Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме», — заявила она, отметив лишь, что в связи с угрозой акции теперь будут проходить с оцеплением и металлоискателями.

Светлана Тихановская возле здания ЦИК // Скриншот из YouTube

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о задержании 33 граждан РФ в Беларуси и последовавшей на это реакции властей страны, в числе которых усиление границ с Россией и задержание политтехнолога Виталия Шклярова.

Уточняется, что против задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.