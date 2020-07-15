В Беларуси после охвативших страну протестов завели дело о массовых беспорядках

В связи с протестными акциями в Минске Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье 342 УК РБ («Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал СК.

«Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что появившиеся в Сети видеозаписи митингов, охвативших накануне страну, приобщены к делу.

Как отмечает издание, уголовное наказание по предъявляемой статье не предусматривает лишения свободы более чем на три года.

В своем Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова написала, что задержания граждан во время протестных акций проходили из-за «неповиновения законным распоряжениям или требованиям» правоохранителей, а также из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и несоблюдений ПДД.

В общей сложности были задержаны порядка 250 человек. Часть из них отпустили после составления протокола и профилактической беседы, «отдельные лица» отправились в изоляторы временного содержания.

Причиной массовых протестов по всей Беларуси стало решение ЦИК Республики об отказе в регистрации кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых называли главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко.