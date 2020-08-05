Тихановская просит Меркель передать Лукашенко, что белорусы устали от диктатуры

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от правления диктатора. Мы устали», — таким заявлением кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская завершила интервью немецкому изданию Bild.

Она заявила, что хочет, чтобы жителя Беларуси больше не приходилось жить в страхе перед режимом, а сами они стали свободными: «Беларусь — страна страха. Правительство всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму», — объясняет она.

Тихановская считает, что экономическая ситуация в Республике достаточно слабая. По её словам, многие люди живут очень бедно, «от зарплаты до зарплаты», о том, чтобы воспользоваться такси, отправляясь в отпуск, могут «только мечтать». Гражданам регулярно приходится задаваться вопросом: «Купить ли мне сегодня кусок хлеба, пакет молока или нужное лекарство?» — заявляет кандидат в президенты.

На вопрос журналиста, зачем она решила принять участие в президентской гонке, Тихановская ответила: