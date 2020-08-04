"Не понимают, что говорят и что творят": Главное из обращения Лукашенко к нации

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию, в ходе которого заявил, что его решение о способе борьбы с коронавирусом оказалось «правильным», на выборах он не намерен «красть голоса» и примет любое решение граждан, а заявления Москвы о том, что задержанные россияне намеревались лететь через Беларусь в третьи страны являются «враньем»: «Они рассказали все». Также он добавил, что в страну переправлен новый отряд наемников, которых намерены «ловить по лесам», а его соперники на выборах «не понимают, что творят».

Про коронавирус

«На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно», — заверил собравшихся белорусский лидер.

По его словам, пандемия является «прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов». Выполнять все предписания международных организаций, которые начали появляться в первые дни распространения болезни не было необходимости, а Республика «выдержала этот экзамен и справились с этой бедой»: «Кто не слеп, это видит! Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым».

Про задержанных россиян

«Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших "свядомых", в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там ни выводы, какие ни предложения... Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал», — уверен Лукашенко.

Он также пояснил, что мнения о том, что Беларусь была местом временной дислокации боевиков для переправки в третьи страны — «это все вранье!». «Эти люди дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — пояснил он, высмеяв подобные теории сравнением перелета из России в Турцию («граница закрыта российская (ими же)») через Беларусь с полетом в Африку: «Я плохой, может быть, географ, я только не понимаю: а чего, в Африку лететь через Северный полюс?»

«Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую месанину в СМИ. Прекратите! Вы же уже опозорились!»

Также он рассказал, что по последним данным на юг Беларуси был «переброшен» новый отряд наемников: «Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим».

Обращение к чиновникам

Обращаясь к госслужащим он провел параллель с их коллегами из других стран: «У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут», — пояснил Лукашенко. Кроме того, президент призвал работников государственных и правоохранительных структур не переживать за свою жизнь:

«Даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за безопасность, ни за безопасность ваших детей»

О выборах

Лукашенко также пообещал провести полностью честные выборы президента Беларуси, исключив любые возможности для фальсификаций: «Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре». Он заявил, что готов принять любое решение граждан, но только если оно не окажется «предательским»:

«Предательство не прощается даже на небесах. Не готовы — уйдите в сторону. Не путайтесь под ногами — дайте спасти страну», — заявил президент, пообещав «через год-два» восстановить порядок.

Говоря о своих главных политических оппонентах кандидату в президенты Светлане Тихановской, а также объединившихся с ней Веронике Цепкало и Марии Колосовой, глава государства заявил, что «три несчастные девченки» «не понимают, что говорят и что творят». В случае дестабилизации обстановки в стране он пригрозил возвратом к 90-м годам.

Об отношениях с Россией

По мнению Лукашенко отношения между Россией и Беларусью ухудшились: РФ «напрасно» поменяла «братские» отношения на «партнерские». Однако он заверил, что государства продолжат быть союзниками при любом политическом представительстве. Россия же, как он считает, боится потерять Беларусь, потому что других надежных союзников у неё не осталось.