Выборы в Беларуси: военные и пропускной режим. Главное к началу дня голосования

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. По данным Центризбиркома Республики, с 4 по 8 августа в ходе «досрочного» голосования свой выбор сделали 41,7% избирателей. Многие наблюдатели утверждают, что их не пускали на участки, также они фиксировали множество нарушений, пишет «Медиазона».

Оппозиционные кандидаты призывали приходить голосовать сегодня вечером, чтобы голоса их сторонников «не украли». Как передает ТАСС, сегодня глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в случае большого скопления людей вечером «кто-то сможет и не проголосовать, потому что в 20 часов закроются избирательные участки». По её словам, вечером выдача бюллетеней сократится, так как «члены комиссий поедут с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому». Она также анонсировала пропускной режим на избирательных участках к концу дня.

Тем временем в стране продолжают проходить задержания: глава штаба главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Мария Мороз находится в СИЗО, накануне вечером была задержана «боевая подруга» Тихановской Мария Колесникова, однако через 20 минут её отпустили, сославшись на ошибку. Также накануне на улицах задерживали велосипедистов и прохожих. По данным правозащитного центра «Вясна», это было связано с акцией «Руки перемен», а общее число задержанных составляет 21 человек. Сама же Тихановская, как рассказала «Интерфаксу» её пресс-секретарь, в целях безопасности «была вынуждена покинуть свою квартиру». Она решила провести ночь вместе с журналистами и своими сторонниками, но в пределах Минска.

Как передает издание TUT.BY, сотрудники правоохранительных органов в Минске устанавливают ограждения возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади. Сообщается о колонне военной техники в городе, это подтверждает и издание Euroradio. Кроме того, «Медиазона» сообщает о перебоях в работе интернета в столице Беларуси, проблемы возникают у операторов ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ». Нестабильно работают VPN-соединения, а также Telegram и YouTube.