Минск будто вымер. В Белоруссии заканчивается "последний день старого мира" (фото)

Именно так в местных телеграм-каналах называют 8 августа. 9 августа в стране пройдут выборы президента. Несогласные с политикой Лукашенко готовятся к мирным акциям протеста.

Суббота действительно выдалась самым тихим днём за последнее время. Город как будто вымер, отмечают местные.

На улице солнце, безоблачное небо и 30-градусная жара. На центральных улицах Минска играли свадьбы, уже состоявшиеся семьи катаются с детьми на велосипедах. Ничего не напоминает о том, что в пятницу вечером точно за такими же велосипедами гонялись срочники вооруженных сил.

Иногда из машин, проезжающих по центральным проспектам можно услышать «Перемен» Виктора Цоя, но никто не оборачивается — дело привычное.

Если митинги протеста задерживаются, то процесс голосования идёт полным ходом. В Минске уже проголосовали досрочно более 20 процентов избирателей. Как стало известно корреспонденту «Собеседника», ещё в пятницу некоторые пригородные санатории организовали подвоз отдыхающих на досрочное голосование: «Чтобы в воскресенье спокойно отдыхать». В том числе проголосовать раньше воскресенья предлагали постояльцам санатория «Белорусочка», в котором были задержаны 33 гражданина России.

Напомним, санаторий принадлежит Федерации профсоюзов Белоруссии, чей председатель Михаил Орда является главой предвыборного штаба Александра Лукашенко.

Иван Козлов.

Подробнее о прошедшем дне в Минске — в нашей фотоленте