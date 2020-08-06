В белорусском санатории, где задержали 33 россиян, до них отдыхали "оборонщики" из РФ

Российским госслужбам название санатория «Белорусочка», где местные силовики задержали предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнер», давно известно. Судя по данным системы Госзакупок, на отдых в этом месте трижды — с 2014 по 2015 год — останавливались сотрудники НИИ «Полюс», которое специализируется на лазерных системах.

Как говорится в отчете о визите Сергея Собянина на территорию этого института в 2016 году, «НИИ «Полюс» разрабатывает и выпускает приборы военного и гражданского назначения». К этому времени институт получил статус городского технопарка, что позволило экономить на налогах и больше инвестировать в развитие.

На сайте предприятия среди образцов продукции представлены лазерные целеуказатели, устройства для ведения оптической разведки и другие военные технологии.

Также НИИ «Полюс» участвует в программе международного военно-технического форума «Армия», который проводится на территории парка «Патриот».

Судя по данным сайта Госзакупок, в период с 2014 по 2015 год в «Белорусочке» отдохнуло несколько работников предприятия. Для них были приобретены путевки в схожем ценовом сегменте — примерно 40 тысяч рублей за 2 недели. В эту цену входит не только отдых, но и лечение по профилю заболевания.

Другие российские структуры, кроме НИИ «Полюс», это место для своих сотрудников не выбирали.

Иван Козлов