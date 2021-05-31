В экономическом департаменте МИД РФ обещают "помогать" Беларуси под санкциями

В случае, если против Беларуси будут введены секторальные экономические санкции Евросоюза, помощь государству намерена оказать Российская Федерация. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Напомним, что, судя по ранее сделанному заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которому предстоит разрабатывать очередной пакет санкций против Беларуси, ограничения затронут транзит российского газа через территорию страны и экспорт калийных удобрений компании «Беларуськалий». Это станет дополнением к уже введенным санкциям против авиакомпании «Белавиа», персональным санкциям, а также санкциям США против девяти госкомпаний Республики.

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции», — говорит представитель российского МИД. Он считает санкционный ответ поспешным и призывает сперва завершить расследование.

Дипломат также заверил, что Россия не намерена действовать импульсивно. Чтобы оказать поддержку лишенной транзита газа Беларуси, необходимо будет сперва оценить эффект от санкций и обсудить с «партнерами» возможные меры воздействия в этой ситуации.