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Лидеры пяти стран отказываются терпеть присутствие Путина на саммите ЕС

Вслед за Нидерландами идею позвать Путина на саммит ЕС раскритиковали Литва, Польша, Латвия и Эстония

Фото: Global Look Press // Владимир Путин

Вслед за премьер-министром Нидерландов Марком Рютте от идеи участия в саммите ЕС, если на него позовут президента России Владимира Путина, отказались и другие лидеры стран Европейского союза. На это не пойдут страны Восточной Европы, традиционно настроенные более категорично к политике Кремля: Литва, Польша, Латвия и Эстония.

«Мы должны быть предельно осторожными, это не похоже на отношения России с США», — объясняет в комментарии Reuters президент Литвы Гитанас Науседа. Он добавляет, что предложение позвать Путина на саммит ЕС напоминает ему «попытку привлечь медведя, чтобы защитить горшок с медом». По его словам, попытка вести диалог с Россией не должна ставить под сомнение тот факт, что у режима Путина есть «истинные намерения». Кроме того, он не видит никаких позитивных изменений в политике РФ, что не дает Литве возможности начать к более плотному взаимодействию с росссийским лидером, так как это будет воспринято негативно её союзниками Украиной и Грузией.

Напомним, что идея позвать Путина на саммит впервые с 2014 года, когда, используя терминологию ЕС, был аннексирован Крым, принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель. Её также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Меркель признала, что лидеры ЕС не сумели прийти к согласию по этому вопросу.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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