Нидерландский премьер отказался сидеть на одном саммите с Путиным из-за катастрофы с Boeing

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что откажется от участия в саммите Евросоюза в случае, если на него пригласят президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает телеканал NOS, политик не хочет находится в одной компании с Путиным из-за дела о сбитом боинге в 2014 году над территорией Донбасса. Тогда в авиакатастрофе погибли 298 человек.

Путина на встречу хотят пригласить президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Марк Рютте не против, чтобы переговоры с Путиным провели главы Евросовета и Еврокомиссии.