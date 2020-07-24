Вчера, в 23:33

Нидерландский премьер отказался сидеть на одном саммите с Путиным из-за катастрофы с Boeing

Путина хотят видеть на саммите ЕС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Фото: Global Look Press

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что откажется от участия в саммите Евросоюза в случае, если на него пригласят президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает телеканал NOS, политик не хочет находится в одной компании с Путиным из-за дела о сбитом боинге в 2014 году над территорией Донбасса. Тогда в авиакатастрофе погибли 298 человек.

Путина на встречу хотят пригласить президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Марк Рютте не против, чтобы переговоры с Путиным провели главы Евросовета и Еврокомиссии.

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